В Исландии ученые попрощались с первым потерянным ледником

Ледник Окйокулль потерял свой статус еще в 2014 году

/ Фото: Pixabay

Ученые попрощались с первым ледником, который был потерян в результате изменения климата. Об этом сообщает CNN.

Ледник Окйокулль потерял свой статус еще в 2014 году. Исследователи собрались в Боргарфёрдюре в Исландии, чтобы увековечить память ледника и установили памятную табличку с надписью "Письмо в будущее".

"Хорошо, это первый исландский ледник, который потерял свой статус ледника. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут по одному и тому же пути. Этот памятник должен признать, что мы знаем, что происходит, и знаем, что нужно сделать", – гласит табличка на английском и исландском языках.

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Геологи предупреждают, если ледники будут таять такими же быстрыми темпами, это создаст ряд опасностей для планеты.

Напомним, ранее ООН составила список действий для выполнения целей устойчивого развития, которые по силе каждому. Пособие "Руководство по спасению мира для лентяев" опубликовано на сайте всемирной организации.

Кроме того, мы писали, что крупнейшие лесные пожары в Сибири, из которых Россия тушит лишь малую часть, могут опасно повлиять на изменения климата в долговременной перспективе. Об этом заявила эксперт Всемирной метеорологической организации Оксана Тарасова, объяснив это влиянием продуктов горения на окружающую среду.

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