В Испании бушуют ливни: количество жертв растет

Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения, закрытиям аэропортов и наводнениям

Испанию заливают ливни / Фото: AFP

По меньшей мере, шесть человек умерли в Испании с четверга из-за сильных дождей. Об этом сообщила в субботу газета Pais.

По ее информации, тело 41-летнего мужчины обнаружено в провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Ранее сообщалось о пяти погибших.

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Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в субботу предупреждение во многих провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.

В пятницу в ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого – красного. Из-за непогоды были отменены занятия у тысяч учеников. Ливни привели к перекрытиям дорог, частичной приостановке железнодорожного движения, закрытиям аэропортов и наводнениям.

Ранее сообщалось, что в Испании обильные ливни парализовали столицу. В Мадриде затопило водой метро, на улицах в водной блокаде оказались автомобили. Больше всего от потопа пострадал пригород Мадрида – Арганда Дель Рей. Там грязные потоки смывали машины, мусорные контейнеры и торговые палатки. Реклама Из-за затопления департаменту транспорта пришлось закрыть несколько станций метро и две автотрассы.

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