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В Испании дезинфицируют улицы с помощью беспилотников (видео)

13 апреля, 19:14

Сергей Пономаренко

С их помощью обрабатывают территории возле больниц и рынков

В Испании проводят масштабные дезинфекционные мероприятия, чтобы остановить распространение коронавируса. Власть привлекла беспилотники и военные машины. С их помощью обработали участки у больниц, тюрем и рынков.

"Сегодня" сообщали о том, что в Испании признают: страна находится еще далеко от победы в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес.

"Мы далеки от победы, но (сделаны) первые решительные шаги, мы должны продолжать бороться. Эта пандемия бросает нам вызов в области здравоохранения, а также в экономической и социальной сферах. Общая изоляция продолжится в течение (как минимум) двух следующих недель. Мы даже не достигли второй фазы ослабления (распространения заболевания). Ответ должен быть общим как на европейском, так и на международном уровне", – подчеркнул Санчес.

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Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных стало резко расти после возникновения вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Согласно последним данным, в королевстве насчитывается свыше 166 тысяч заболевших, 16 972 человека умерли.

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Испания коронавирус

Источник: Сегодня

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