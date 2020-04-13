В Испании дезинфицируют улицы с помощью беспилотников (видео)

В Испании проводят масштабные дезинфекционные мероприятия, чтобы остановить распространение коронавируса. Власть привлекла беспилотники и военные машины. С их помощью обработали участки у больниц, тюрем и рынков.

"Сегодня" сообщали о том, что в Испании признают: страна находится еще далеко от победы в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес.

"Мы далеки от победы, но (сделаны) первые решительные шаги, мы должны продолжать бороться. Эта пандемия бросает нам вызов в области здравоохранения, а также в экономической и социальной сферах. Общая изоляция продолжится в течение (как минимум) двух следующих недель. Мы даже не достигли второй фазы ослабления (распространения заболевания). Ответ должен быть общим как на европейском, так и на международном уровне", – подчеркнул Санчес. В тренде Коронавирус охватывает США: число зараженных перевалило за полмиллиона

Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных стало резко расти после возникновения вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Согласно последним данным, в королевстве насчитывается свыше 166 тысяч заболевших, 16 972 человека умерли.

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