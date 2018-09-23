В Италии Порошенко лишили почетного звания

За принятие данного решения проголосовали 28 человек

В Италии муниципалитет Вероны лишил Петра Порошенко звания почетного гражданина города, которое присвоили ему в конце мая 2016 года. Об этом сообщил член городского совета города Вито Коменчини в комментарии Sputnik Italia.

"Решение об отмене немедленно вступает в силу", – заявил он.

За проголосовали 28 человек, против – только четыре.

Это решение инициировал тогдашний мэр города Флавио Този, сторонники которого проиграли на муниципальных выборах в июне 2017 года.

В свою очередь, успеха тогда добилась правопопулистская партия "Лига" министра внутренних дел Маттео Сальвини, который ранее одобрил аннексию Крыма Россией, назвав "фальшивой" Революцию достоинства в Украине.

Также глава МВД Италии заявлял, что в его стране намерены поставить вопрос об отмене санкций против России.

Напомним, ранее в музее Ханенко в Киеве открылась выставка картин, украденных в Вероне. В знак благодарности за возвращение обнаруженных в Украине 17 картин, похищенных в ноябре 2015 года из музея Кастельвеккьо, городской совет Вероны принял постановление о присвоении Порошенко звания почетного гражданина в конце мая 2016.