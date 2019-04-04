В Израиле девушка бросила в Нетаньяху помидор: "метательница" задержана
Помидор в премьер-министра не попал
Полиция Израиля задержала и допросила жительницу Тель-Авива, бросившую помидор в премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху во время посещения им рынка "Хатиква" в южной части города. Об этом передают местные СМИ.
Сара и Биньямин Нетанияху совершили визит на рынок в сопровождении охраны, но это не помешало 19-летней девушке выразить свое отношение с помощью овоща. Помидор в премьер-министра не попал.
В среду утром полиция вызвала на допрос "помидорометательницу", чтобы она рассказала о своем поступке под протокол. В ее квартиру в Тель-Авиве явились сотрудники полиции и доставили в участок.
После допроса девушка отпущена с ограничительными условиями. Имя подозреваемой пока не сообщается.
Как мы писали ранее, в Днепропетровской области мужчину осудили на 5 лет за брошенный в авто кирпич.
А в Одессе парень с ножом напал на полицейского. Парень ударил ножом полицейского, который пытался предотвратить драку.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Израиле девушка бросила в Нетаньяху помидор: "метательница" задержана". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убийство брата Ким Чен Ына: суд завершился неожиданно
После того как в марте обвинения сняли с индонезийки Сити Айсии, гражданку Вьетнама также признали невиновной