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В Израиле девушка бросила в Нетаньяху помидор: "метательница" задержана

Сегодня, 14:00

Помидор в премьер-министра не попал

Фото: Pixabay
В Израиле девушка бросила в Нетаньяху помидор: "метательница" задержана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92a/9a4/5c792a9a4f129.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92a/9a4/5c792a9a4f129.jpg Другие страны Помидор в премьер-министра не попал

Полиция Израиля задержала и допросила жительницу Тель-Авива, бросившую помидор в премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху во время посещения им рынка "Хатиква" в южной части города. Об этом передают местные СМИ.

Сара и Биньямин Нетанияху совершили визит на рынок в сопровождении охраны, но это не помешало 19-летней девушке выразить свое отношение с помощью овоща. Помидор в премьер-министра не попал.

В среду утром полиция вызвала на допрос "помидорометательницу", чтобы она рассказала о своем поступке под протокол. В ее квартиру в Тель-Авиве явились сотрудники полиции и доставили в участок.

После допроса девушка отпущена с ограничительными условиями. Имя подозреваемой пока не сообщается.

Как мы писали ранее, в Днепропетровской области мужчину осудили на 5 лет за брошенный в авто кирпич.

А в Одессе парень с ножом напал на полицейского. Парень ударил ножом полицейского, который пытался предотвратить драку.

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Тег Израиль, покушение, помидор, Нетаньяху

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УНН

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