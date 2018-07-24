Видеошок: в Израиле камень из Стены Плача едва не убил паломницу

Вчера, 01:20

Инцидент произошел на участке стены "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма

фото AFP
фото AFP

На следующий день после массовых молитв у Стены плача, где ранее охранник застрелил мужчину, со стены старинной постройки выпал огромный камень. Камень упал рядом с женщиной, которая молилась у стены в одиночестве, сообщает 10.tv.

В результате инцидент жертв и пострадавших нет.

Как отмечает издание, инцидент произошел не на центральном участке стены, а на участке "Езрат Исраэль", отведенном для молитв сторонников реформистского иудаизма.

Ранее сообщалось, что иерусалимская Стена Плача, главная святыня еврейского мира, получит новую секцию, где мужчинам и женщинам будет позволено молиться вместе, решило правительство Израиля, одобрив проект урегулирования многолетнего спора между различными течениями иудаизма.

Кроме того, Иерусалим, каким он был в начале эры, можно теперь увидеть собственными глазами. Все благодаря новым технологиям. Ни билетов, ни машины времени не нужно теперь, чтобы путешествовать Иерусалимом во времена, когда он только зарождался. Здесь запустили оригинальный аттракцион – историю города не просто рассказывают, а показывают с помощью очков дополненной реальности.
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