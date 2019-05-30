В Израиле Нетаньяху пообщал очередную победу на выборах в сентябре

Он также заявил, что не жалел усилий, чтобы предотвратить выборы

Фото из открытых источников..

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал"острую и чистую" предвыборную кампанию и очередную победу на повторных парламентских выборах 17 сентября. Соответствующее заявление, которое премьер сделал в Кнессете (парламенте страны – ред) после голосования о самороспуске палаты.

"Ликуд" (партия Нетаньяху —ред) проведет острую и чистую предвыборную кампанию, и мы победим", — сказал Нетаньяху. Он также заявил, что "не жалел усилий, чтобы предотвратить (повторные —ред) выборы"; 42-дневный срок, отведенный законом премьеру на формирование правительства по итогам выборов 9 апреля, истек в полночь 29 мая. Закон о самороспуске парламента выдвинул сам премьер, чтобы гарантировать, что президент Израиля Реувен Ривлин не передаст право формирования коалиции другому депутату после неудачи Нетаньяху.

Премьер в четверг также возложил ответственность за провал коалиционных переговоров на лидера партии русскоязычных израильтян "Наш дом — Израиль" Авигдора Либермана, конфликт которого с двумя ультрарелигиозными партиями ШАС и "Яхадут ха-Тора" вокруг порядка утверждения законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию стал камнем преткновения в процессе формирования правительства.

Напомним, что украинцам массово отказывают во въезде в Израиль.

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