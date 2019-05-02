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В Израиле почтили память жертв Холокоста: появились фото и видео

2 мая, 17:50

На Земле обетованной вспомнили миллионы евреев, погибших во Вторую мировую войну


В Израиле прошел день памяти жертв Холоста – шести миллионов евреев, убитых во время Второй мировой войны. Церемония состоялась на мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме при участии высших должностных лиц страны.

А во время минуты молчания не только на Святой земле, но и по всей стране звучит сирена, во время которой люди откладывают свои дела и неподвижно вспоминают жертв Холокоста.

Кроме того, весь этот день в стране не работает ни одно увеселительное заведение.

Например, что международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта Красной армии вошли на территорию концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц). Ворота лагеря смерти первым открыл командир штурмовой группы 100-й Львовской стрелковой дивизии майор Анатолий Шапиро.

По этому случаю "Сегодня" общались с украинцами, пережившими эту страшную катастрофу.

Мы также писали, что в этот день в Польше прошла акция памяти жертв концлагеря Аушвиц по случаю 74-й годовщины его освобождения - бывшие узники концлагеря возложили цветы к стене лагеря смерти, где проводились казни.

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Тег Израиль, евреи, геноцид, холокост, антисемитизм, вторая мировая война

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