Українська
$ 27,31
32,37
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Израиле на полицейского напали с ножом: есть раненые

18 августа, 02:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Нападение произошло близ Львиных ворот в Иерусалиме

Офицер пограничной полиции Израиля получил ножевое ранение в результате нападения в Старом городе Иерусалима.

Реклама

Об этом информирует издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

В полиции считают, что речь идет о террористической атаке.

Нападение, по данным полиции, произошло близ Львиных ворот. Помимо 19-летнего офицера-пограничника легкое ранение руки получила 58-летняя женщина. В больнице Хадасса, куда доставили пострадавших, уточнили, что состояние полицейского стабильное.

В тренде
Лукашенко "готов" к пересчету голосов: Все есть, чего вы переживаете
Реклама

Напавший 30-летний мужчина застрелен и скончался на месте.

Напомним, что ранее в Одессе мужчина ударил ножом в сердце 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой. Полицию и скорую вызвали очевидцы, а нападавший сбежал.

Добавим, что также украинец в окровавленной одежде с ножом перепугал людей на пляже в Варшаве. О неадекватном поведении мужчины очевидцы сообщили муниципальному патрулю. У 35-летнего нарушителя отобрали нож и задержали. Тест на алкоголь показал, что украинец был пьян. В крови мужчины содержание алкоголя составляло 1,9 промилле.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль нож полицейский Иерусалим

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Лукашенко назвал протестующих
Лукашенко назвал протестующих "овцами", которыми управляют из ЕвропыДругие страны
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
"Братства спецназа больше нет": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять