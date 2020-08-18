В Израиле на полицейского напали с ножом: есть раненые

Офицер пограничной полиции Израиля получил ножевое ранение в результате нападения в Старом городе Иерусалима.

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Об этом информирует издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

В полиции считают, что речь идет о террористической атаке.

Нападение, по данным полиции, произошло близ Львиных ворот. Помимо 19-летнего офицера-пограничника легкое ранение руки получила 58-летняя женщина. В больнице Хадасса, куда доставили пострадавших, уточнили, что состояние полицейского стабильное.

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Напавший 30-летний мужчина застрелен и скончался на месте.

Напомним, что ранее в Одессе мужчина ударил ножом в сердце 20-летнего парня за отказ угостить сигаретой. Полицию и скорую вызвали очевидцы, а нападавший сбежал.

Добавим, что также украинец в окровавленной одежде с ножом перепугал людей на пляже в Варшаве. О неадекватном поведении мужчины очевидцы сообщили муниципальному патрулю. У 35-летнего нарушителя отобрали нож и задержали. Тест на алкоголь показал, что украинец был пьян. В крови мужчины содержание алкоголя составляло 1,9 промилле.

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