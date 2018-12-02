Полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения Нетаньяху в коррупции

Сам премьер-министр заявил, что такие рекомендации правоохранителей не имеют никакой юридической силы

Правоохранительные органы Израиля порекомендовали предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, а также его супруге Саре по итогам расследования дела в отношении телекоммуникационной корпорации Bezeq.

Полиция заявила, что следователям удалось собрать доказательную базу против премьера и его супруги, а также против владельца компании Шауля Эловича.

В рамках "дела 4000" полицейские проверяли подозрения, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета информационным порталом Walla!, принадлежащим коммуникационному гиганту.

В свою очередь сам Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге Саре обвинения в коррупции не имеет юридической силы.

"У рекомендаций полиции нет легального статуса, только недавно власти отклонили рекомендации полиции в отношении целого ряда публичных фигур. Компетентные структуры, уверен, после изучения дела, придут к такому же заключению: ничего не было, потому ничего и не будет", – сказал премьер.

Он также заявил, что "эти рекомендации были подготовлены и слиты в прессу еще до начала расследования".

"Поэтому рекомендации полиции в отношении меня и моей супруги даже не вызывают удивления, как не вызывает удивления и момент, подобранный для их публикации", – добавил Нетаньяху.

В конце июня сообщалось, что Саре Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве, незаконном обогащении и обмане общественного доверия. По данным Минюста, она заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте, и потратила таким образом 100 тысяч долларов.

Также мы писали, что в отношении премьер-министраведется несколько расследований по делам о коррупции. Так, в 2016 году Нетаньяху уличали в расходовании более 2,1 миллиона шекелей (на тот момент около 542 тысяч долларов) во время пятидневной поездки на пленарное заседание юбилейной сессии Генассамблеи ООН.