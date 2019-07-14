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В Израиле прогулочный катер врезался в причал, есть пострадавшие

14 июля, 16:58

На место инцидента прибыли медики "скорой"

Фото: УНН

В Израиле в яхтенной гавани Ашкелона прогулочный катер с пассажирами на борту протаранил причал. В результате столкновения пострадали десять человек, которые были на катере. Об этом сообщают 9tv.

Вызванные на место событий сотрудники службы скорой помощи МАДА оказали помощь раненым и госпитализировали несколько человек, включая троих детей.

"Когда мы прибыли на место, то увидели на борту 10 человек, включая родителей и детей, которые находились в сознании, но получили многочисленные травмы. Они сказали нам, что во время морской прогулки, когда катер находился недалеко от пристани, на него налетела большая волна и бросила его в сторону пирса", – сообщили медики.

Напомним, новости Сегодня сообщали, что круизный лайнер едва не разбил прибрежное кафе в Италии. Корабль, рассчитанный на 3 тыс. пассажиров, едва смог развернуться в считанных метрах от берега в Венеции. Столкновения удалось избежать. Лайнер направился вдоль береговой линии.

Кроме этого, прогулочный катер врезался с Вестминстерским мостом в Лондоне, после чего он был временно закрыт для движения автотранспорта и пешеходов. В полиции подчеркнули, что в результате столкновения никто не пострадал.


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Тег Израиль, катер, врезался, причал, протаранил

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