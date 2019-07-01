В Израиле самолет совершил посадку с лопнувшим шасси
Одно колесо лайнера с 152 людьми на борту лопнуло при взлете в Германии
В главной воздушной гавани Израиля – международном аэропорту Бен-Гурион, который ранее поменял написание Киева – совершил посадку пассажирский лайнер, у которого при взлете лопнуло одно колесо шасси.
Как сообщает местная телекомпания Kan, инцидент произошел с самолетом Boeing-737 болгарской авиакомпании Electra Airways, который вылетел утром из Кельна в Тель-Авив. На борту воздушного судна находились 152 человека.
На случай экстренной ситуации на летное поле прибыли более 100 карет "скорой помощи", а также пожарные машины.
До посадки ВВС Армии обороны Израиля подтвердили, что одно из двух левых задних колес шасси разрушено, но второе колесо в паре целое. Но оно выдержало, поэтому самолет сел благополучно. После этого спасатели эвакуировали пассажиров при помощи трапа.
О пострадавших членах экипажа либо пассажирах не сообщается.
Напомним, что в прошлом году при посадке в аэропорту Буон Ма Туот во Вьетнаме самолет Airbus A321neo авиакомпании VietJet потерял оба колеса передней стойки шасси. Любопытно, что самолет был практически новым и поступил в авиапарк лишь за две недели до инцидента.
А вот в российском "Шереметьево" частный бизнес-джет Golfstream также сел без шасси. На борту находились три человека – никто из них не пострадал.
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