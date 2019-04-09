В Израиле стартовали парламентские выборы

Участки для голосования открылись в 07:00

Фото: AFP

В Израиле стартовали парламентские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c23/b80/5cac23b80b74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c23/b80/5cac23b80b74a.jpg 2019-04-09T07:46:00+03:00 Другие страны Участки для голосования открылись в 07:00

В Израиле сегодня начались парламентские выборы, в которых участвуют четыре десятка блоков и партий.

По данным опросов, основные претенденты на победу – партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем. Результаты экзит-поллов опубликуют сразу после закрытия участков в 22:00, а первые официальные данные по подсчету голосов ожидаются спустя несколько часов.

По данным ЦИК, на этих выборах смогут проголосовать 6,34 млн избирателей. Всего на территории еврейского государства будут работать 10720 участков для голосования. Отметим, что по данным социологов, рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25% и проход в парламент 21-го созыва, смогут меньше 10 блоков и партий.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов в Украине. Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

Также Иван Варченко называл количество нарушений после первого тура выборов. Он напомнил, что до выборов было более пяти тысяч нарушений, в день голосования почти 2,5 тысячи, но обращения в полицию продолжают поступать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Израиле стартовали парламентские выборы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.