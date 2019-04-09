Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Израиле стартовали парламентские выборы

Сегодня, 07:46

Участки для голосования открылись в 07:00

Фото: AFP
В Израиле стартовали парламентские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c23/b80/5cac23b80b74a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c23/b80/5cac23b80b74a.jpg Другие страны Участки для голосования открылись в 07:00

В Израиле сегодня начались парламентские выборы, в которых участвуют четыре десятка блоков и партий.

По данным опросов, основные претенденты на победу – партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем. Результаты экзит-поллов опубликуют сразу после закрытия участков в 22:00, а первые официальные данные по подсчету голосов ожидаются спустя несколько часов.

По данным ЦИК, на этих выборах смогут проголосовать 6,34 млн избирателей. Всего на территории еврейского государства будут работать 10720 участков для голосования. Отметим, что по данным социологов, рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25% и проход в парламент 21-го созыва, смогут меньше 10 блоков и партий.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты первого тура президентских выборов в Украине. Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

Также Иван Варченко называл количество нарушений после первого тура выборов. Он напомнил, что до выборов было более пяти тысяч нарушений, в день голосования почти 2,5 тысячи, но обращения в полицию продолжают поступать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, Израиль, парламент, старт

Вы сейчас просматриваете новость " В Израиле стартовали парламентские выборы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правнук "отца фашизма" баллотируется в Европарламент

Вчера, 17:32

Лидер родной политсилы Гая Муссолини "Братья Италии" назвала его патриотом и важным членом партии

Украина выбирает президента: каков портрет избирателя в первом туре

Вчера, 21:44

Первый тур показал, двух кандидатов лидеров гонки объединяет то, что они имеют более высокий уровень поддержки в городах

В случае победы на выборах президента: что пообещал Порошенко

7 апреля, 20:31

Он заверил, что в случае своей победы на выборах намерен в ближайшие пять лет продолжать реформы, которые обеспечат экономический рост

CNN о выборах в Украине: Сенсационная и сюрреалистическая президентская кампания

7 апреля, 09:01

Американцы отмечают огромный интерес украинцев к президентской гонке, особенно если дебаты состояться на "Олимпийском"

Зеленский показал своих людей

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

В ЕС озвучили "резервный план" подавления России

Актер Ярослав Бойко впервые публично рассказал о любовнице

10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек

Мыться каждый день - вредно

Как военный транспортный самолет Ил-112В поднимается в воздух
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину