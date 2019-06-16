В Израиле суд признал жену премьера виновной в коррупции

Судебные разбирательства длились на протяжении четырех лет

Сара Нетаньяху. Фото: AFP

В Израиле жену премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, Сару, после четырех лет судебного разбирательства признали виновной в коррупции. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Супругу главы правительства обвиняли в том, что несмотря на наличие штатного повара в резиденции премьера она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет. Ее приговорили к штрафу в размере 55 тысяч шекелей (около 400 тысяч гривен), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тысяч шекелей.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в мене тяжком преступлении – умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве.

Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тысяч шекелей в суде по гражданским делам.

Напомним, ранее полиция Израиля задержала и допросила жительницу Тель-Авива, бросившую помидор в премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху во время посещения им рынка "Хатиква" в южной части города. Сара и Биньямин Нетанияху совершили визит на рынок в сопровождении охраны, но это не помешало 19-летней девушке выразить свое отношение с помощью овоща. Помидор в премьер-министра не попал.

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