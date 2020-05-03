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В Израиле ученые анонсировали открытие универсальной вакцины от гриппа

3 мая, 05:03

Руслан Ровик

Результаты своих разработок исследователи обещали представить в ближайшие полгода

В Израиле ученые заявили о финальной стадии разработки вакцины, эффективной против всех разновидностей гриппа.

Об этом заявили исследователи Рут Арнон и Тамар Бен-Йедидия, сообщает израильское издание "Детали".

Разработки начались около 20 лет назад, и уже через полгода обещают представить окончательные результаты. Реализует проект компания BiondVax.

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Если эффективность вакцины будет доказана, то разрешение на ее применение выдадут уже в течение года, и ею заменят уже существующую прививку, которая способна бороться лишь с ограниченным количеством видов гриппа.

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"Если все пойдет так, как надо, вакцина от гриппа появится раньше, чем вакцина от коронавируса", - отметила разработчица Рут Арнон.

Напомним, ранее власти США разрешили компании Inovio начать клинические испытания на людях потенциальной вакцины против коронавирусной болезни.

Также ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович дала прогноз, согласно которому на разработку общедоступной вакцины от коронавируса потребуются месяцы.

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Израиль грипп ученые прививка вакцина

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