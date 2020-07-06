В Израиле усиливают карантин: что известно

В Израиле, где недавно объявили о новой волне эпидемии коронавируса, ожесточают карантинные меры. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передае АР в понедельник, 6 июля.

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"Мы в центре обновленной атаки коронавируса. Это очень сильная вспышка, которая увеличивается и распространяется по всему миру и здесь", – сказал Нетаньяху.

Также он добавил: "мы находимся в чрезвычайном положении".

Премьер отметил, что из-за второй волны COVID-19 в Израиле должны быть введены дополнительные ограничительные меры, чтобы не дать вирусу распространиться еще сильнее. В течение последних нескольких дней количество новых случаев в день в Израиле колеблется в пределах тысячи, что превышает пиковые показатели заболеваемости во время первой волны.

Накануне парламентский комитет по коронавирусу проголосовал за введение новых мер, ограничивающих сборы в барах, синагогах и залах заседаний до 50 человек. Введение других ограничений ожидаются в ближайшие дни.

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Напомним, в Израиле заявили о создании вакциныпротив коронавируса. Впрочем, до начала массового производства вакцины нужно пройти еще много сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Также ранее мы сообщали, что в Иерусалиме из-за коронавируса закрыли храм Гроба Господня.

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