В Израиле впервые пройдут повторные парламентские выборы

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Первые в истории повторные парламентские выборы пройдут во вторник, 17 сентября, в Израиле. По их итогам определится состав 120-местного совета, после чего начнется формирование правительственной коалиции и должен быть назначен премьер-министр. За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 кресло в парламенте, а потому после объявления результатов создавалась правительственная коалиция.

Повторные парламентские выборы проводятся в еврейском государстве впервые. Это связано с тем, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущих выборов 9 апреля 2019 года не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня договориться о создании коалиции из правых и религиозных партий.

В результате премьер смог заручиться поддержкой лишь 60 из 120 депутатов однопалатного парламента. Когда 29 мая истек отведенный Нетаньяху срок в 42 дня на создание правительства, он сам инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая — ровно через месяц после присяги депутатов — закона о самороспуске совета и назначении повторных парламентских выборов на 17 сентября. Этот шаг потребовался Нетаньяху для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства по итогам выборов 9 апреля другому депутату.

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Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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