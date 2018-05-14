Авиация Израиля ударила по пяти позициям ХАМАСа в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по позициям движения ХАМАС в секторе Газа на фоне массовых акций протеста против открытия в Иерусалиме посольства США в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушные удары нанесли в ответ на радикальные действия палестинцев. О пострадавших армия Израиля пока не сообщала.

Напомним, церемония открытия нового посольства Соединенных Штатов в Израиле началась ранее в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме под звучание американского гимна. В секторе Газа проходят массовые акции протеста палестинцев, которые быстро переросли в самые ожесточенные с конца марта беспорядки.

Военнослужащие в ответ применяют против демонстрантов слезоточивый газ, водометы и ведут огонь на поражение при попытках прорваться в Израиль.

На настоящий момент, по поступающим из Газы сообщениям, не менее 37 палестинцев погибли и свыше 2 тыс. пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора.

Как сообщалось, Израиль заранее сообщил США о планах выступить с обвинениями в адрес Ирана.