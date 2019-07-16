В Израиле вынесли приговор украинке, убившей ребенка

Бывшая воспитательница детсада получила 17 лет тюрьмы

В Израиле суд вынес приговор гражданке Украины, которая была признана в убийстве ребенка. Инна Скибенко, работавшая помощницей воспитателя в детском саду, получила 17 лет тюрьмы.

Год назад, во время "тихого часа" женщина задушила полуторагодовалую Ясмин Винта – малышка не хотела засыпать, и нянька прикрыла ее одеялом, села сверху и начала играть на мобильном телефоне. Когда она сбросила одеяло, девочка не подавала признаков жизни.

Скибенко признала свою вину, и потому получила меньший срок заключения, чем того требовала прокуратура. Родители убитого ребенка с решением суда не согласны – они считают вердикт слишком мягким.

Напомним, в Одессе две сестры насмерть отравили снотворным дальнобойщика из Винницкой области. Сестры решили ограбить двух мужчин и перестарались.

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

А в Киеве парень получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство товарища. Злоумышленника задержали, когда он прятался под кроватью на месте преступления.

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