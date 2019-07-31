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В Израиле вырастили стейк "в пробирке"

Сегодня, 20:35

​​​​​​​Созданное в лаборатории мясо не отличить по вкусу и текстуре от обычного

В Израиле вырастили стейк "в пробирке" Другие страны ​​​​​​​Созданное в лаборатории мясо не отличить по вкусу и текстуре от обычного

Израильские ученые создали первый в мире стейк в лабораторных условиях - полученное мясо полностью имитирует текстуру обычного, правда, делать его пока удается только тоненькими кусочками.

Оно шипит на сковороде как обычное мясо, пахнет мясом и повторяет его вкус. Единственная разница в том, что для такого стейка не пришлось убивать ни одного животного. Израильская компания продемонстрировала свое кулинарно-лабораторное произведение: кусок мяса, выращенный в пробирке из клеток коровы.

"Небольшое количество клеток служит базой для выращивания других. Мы создаем различные типы клеток, составляющих основу мышечной ткани, то есть – стейков, которые мы едим", – говорит вице-президент научно-исследовательского департамента компании-производителя Нета Лавон.

Кроме мышечных тканей, к мясу в особой пропорции добавят жир, соединительные и кровеносные сосуды.

Животные не страдают, к тому же мясо получается качественнее – без примесей, убеждают исследователи.

"Процесс создания такого мяса происходит в закрытых сосудах, поэтому заражение невозможно, и нам не нужны антибиотики. Кроме того, мы можем обогатить мясо особыми питательными веществами и даже подстроить его под потребности определенной группы людей", – добавила Лавон.

За два года компания в качестве испытаний планирует добавить говядину из пробирки в меню ресторанов, а уже с 2023 – запустить продукт официально в продажу.

"Представьте тот же стейк, те же ощущения, вкус и текстуру, но произведенную более этическим способом. Это экологическое мясо, без рисков для общественного здоровья, связанных с животноводством", – объясняет соучредитель и гендиректор компании-производителя Дилье Тубиа.

Потенциальные покупатели, любители мяса, говорят, что от такого кусочка не отказались бы.

Пока лабораторный стейк стоит 50 долларов, но в компании планируют наладить его массовое производство и уменьшить цену до обычной, ресторанной. Кроме того, ученые работают над выращиванием толстого куска, чтобы составить достойную конкуренцию производителям лабораторной курятины и котлет.

Напомним, ранее эксперты заявили, что в 2021 году в магазинах появится искусственное мясо.

На этом фоне в США решили запатентовать понятие "мясо", чтобы те, кто выращивают такой продукт в искусственных условиях, не могли использовать это слово на упаковке.

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Израиль лаборатория ученые мясо

Источник: Сегодня

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