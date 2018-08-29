В Израиле жестко ответили на военное соглашение Ирана и Сирии

Сегодня, 17:06

Соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников

Израиль пригрозил Сирии. Фото: AFP
Израиль пригрозил Сирии. Фото: AFP

Израиль будет решительно действовать против любой угрожающей ему иранской цели на территории Сирии. С таким заявлением выступил в среду в интервью израильскому государственному радио "Кан" министр по делам разведслужб еврейского государства Исраэль Кац, комментируя подписание иранским и сирийским министерствами обороны нового договора о расширении военно-технического сотрудничества.

"Этот договор является испытанием для политики Израиля в Сирии и для "красных линий", которые мы установили, – сказал Кац. - Наша (Израиля. – Ред.) реакция будет однозначной и четкой: мы будем действовать со всей силой против любой угрожающей Израилю иранской цели в Сирии".

В случае, если сирийская армия будет защищать такие иранские цели, "последствия этого наступят незамедлительно", добавил он.

Как известно, на этой неделе министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. По данным агентства ИРНА, документ с иранской стороны подписал находившийся с визитом в Дамаске министр обороны Амир Хатами, а с сирийской – глава оборонного ведомства Али Абдалла Аюб. На следующий день иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад заявил, что соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников.

Ранее Израиль заявил, что будет предпринимать действия против присутствия Ирана на всей территории Сирии. С таким заявлением выступил в ходе посещения аннексированных Израилем Голанских высот министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Иранское присутствие в Сирии необоснованно, и мы не готовы согласиться на иранское присутствие в Сирии где бы то ни было", – сказал министр, чьи слова распространила во вторник пресс-служба израильского Минобороны.

"Мы (Израиль) будем действовать против любых иранских попыток закрепиться в Сирии, – продолжил Либерман. – В тот момент, как мы идентифицируем присутствие Ирана, мы будем действовать, не имеет значения, будет ли это на расстоянии 40 км, или 80 км (от границ Израиля)".

Также Иран, против которого Вашингтон начал масштабную кампанию, намерен противостоять США на Ближнем Востоке и поможет Сирии в случае агрессии. 
Израиль, Иран, Сирия
Источник:

ИТАР-ТАСС

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