В Израили решили назвать поселок в честь Трампа

На Голанских высотах появился населенный пункт, названный в честь президента США

Фото: Pixabay

Правительство Израиля приняло решение назвать один из населенных пунктов на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

На праздничном выездном заседании израильское правительство переименовало поселок в "Высоту Трампа" ("Рамат-Трамп" на иврите — Ред.), как обещал премьер-министр страны Биньямин Нетаняьху.

"На праздничном заседании на Голанах правительство утвердило, что новое поселение на Голанских высотах будет названо "Высотой Трампа" в честь президента США Дональда Трампа. Была проведена церемония открытия таблички для нового населенного пункта с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министров", — говорится в сообщении канцелярии.

В израильском правительстве добавили, что "посол США в Израиле Дэвид Фридман также участвовал в мероприятии".

Стоит напомнить, что израильский премьер еще 23 апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового населенного пункта на занятых Израилем Голанских высотах, который будет назван в честь Трампа в благодарность за то, что глава Белого дома 25 марта 2019 года подписал прокламацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанами.

Против таких односторонних действий США тогда высказались Сирия и ее союзники из арабского и исламского мира, Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Утвердить начало строительства поселения на Голанах сможет лишь будущее правительство, которое должно быть сформирован по итогам подсчета голосов избирателей. Нетаньяху не смог сформировать правительство по итогам состоявшихся 9 апреля выборов, в результате чего первые в истории современного еврейского государства повторные парламентские выборы пройдут 17 сентября.

Стоит добавить, что Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года и были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Напомним, ранее мы писали о конфликте между Израилем и сектором Газа, который недавно вновь обострился. Так, 13 июня израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов. Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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