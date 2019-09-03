В Кабуле на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль: есть погибшие, много раненых

/ Фото: AFP

Не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле, передает телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на данные МВД Афганистана. Ранее источники телеканала сообщили о том, что в результате происшествия пострадали более 70 человек.

Взрыв прогремел неподалеку от жилого квартала. До этого поступали сведения о том, что инцидент произошел в районе, где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии, однако представитель МВД опроверг эту информацию. Число жертв и пострадавших может возрасти, предупредили в министерстве.

По данным ведомства, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Многие дома оказались повреждены.

Реклама

Как отмечает "Толо ньюс", ответственность за взрыв взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан". По данным телеканала, после происшествия в районе были слышны выстрелы.

Ранее не менее 20 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во время свадебной церемонии в столице Афганистана.

трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

Кроме того, автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама