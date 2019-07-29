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В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президенты: погибли 20 человек

Сегодня, 13:01

В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших

Взрыв в Афганистане

Взрыв в Афганистане / Фото: AFP

В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президенты: погибли 20 человек https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB Другие страны В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших

В результате нападения в Кабуле на офис политического движения Green Trend ("Грин тренд"), возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Афганистана Амруллой Салехом, погибли до 20 человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей.

Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию университета. Сам Салех получил ранение шрапнелью.

Отмечается, что, согласно сведениям МВД, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших.

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Ранее сообщалось, что трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

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ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Афганистан нападение кабул

Источник: ТАСС

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