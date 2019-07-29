В Кабуле напали на офис кандидата в вице-президенты: погибли 20 человек

В результате нападения в Кабуле на офис политического движения Green Trend ("Грин тренд"), возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Афганистана Амруллой Салехом, погибли до 20 человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей.
Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию университета. Сам Салех получил ранение шрапнелью.
Отмечается, что, согласно сведениям МВД, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших.
Ранее сообщалось, что трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.
Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.
Напомним, в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.
Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.
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