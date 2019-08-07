Теракт произошел на въезде на территорию шестого полицейского участка афганской столицы

Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter

В Кабуле прогремел взрыв: 18 человек погибли, более 100 получили ранения https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d2/18d/6f5/5d218d6f5e4cd.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d2/18d/6f5/5d218d6f5e4cd.jpg 2019-08-07T12:33:13+03:00 Другие страны Теракт произошел на въезде на территорию шестого полицейского участка афганской столицы

По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего у полицейского участка на западе Кабула. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Еще более 100 человек получили ранения. Большинство пострадавших – это мирные жители, в том числе женщины и дети.

Как ранее передавал телеканал, теракт произошел на въезде на территорию шестого полицейского участка афганской столицы. Сдетонировал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Ранее сообщалось, что взрыв и перестрелка произошли у аэропорта в Кабуле.

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Напомним, трое военнослужащих хорватской армии – сотрудников миссии НАТО в Афганистане – получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле.

Напомним, агентство Пажвок со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

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