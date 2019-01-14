В Кабуле прогремел взрыв: четверо погибших, десятки пострадавших

Сегодня, 21:02

По словам правоохранителей, взрыв был вызван бомбой, заложенной в грузовик

фото AFP
фото AFP

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и более 90 получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана Вахидуллу Маяра сообщает Aljazeera.

"93 человека были ранены – в том числе 24 ребенка и 24 женщины, в результате сегодняшнего взрыва в восточной части Кабула", – говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, взрыв произошел в районе, который постоянно находится под усиленной охраной из-за концентрации офисов различных международных организаций.

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"Большинство жертв были гражданскими лицами", – сообщил представитель Министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш.

По словам правоохранителей, взрыв был вызван бомбой, заложенной в грузовик. "Район оцеплен... ведутся поиски подозреваемых и нападавших", – отметил представитель полиции Басир Муджахид.

Как сообщалось, ранее в результате нападения группы вооруженных людей на правительственный комплекс в столице Афганистана Кабуле погибли 43 человека. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана сообщило агентство Синьхуа.

Как известно, нападение произошло 24 декабря, когда в заложники были захвачены сотрудники Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Нападавшие устроили три взрыва и открыли стрельбу.

Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.
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