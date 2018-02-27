В Камбодже более 19 туристов пострадали при ДТП

Сегодня, 12:48

Автобус врезался в микроавтобус на очень большой скорости

Фото: legal-help.com.ua
Фото: legal-help.com.ua

В Камбодже автобус с иностранными туристами попал в ДТП. Водитель погиб на месте, 19 человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

"Автобус на большой скорости в темноте врезался в микроавтобус, когда тот пытался развернуться. Авария произошла по дороге из города Сиемреап, в котором расположен храмовый комплекс Ангкор-Ват – главная туристическая достопримечательность страны, в столицу Камбоджи Пномпень", – передает телеканал.

В результате происшествия пострадали:  четверо немцев, трое англичан, трое тайцев, двое французов, двое израильтян, китаец и четыре камбоджийца.

Большинство из пострадавших получили несерьезные травмы, однако двое человек находится в критическом состоянии. 

Напомним, недавно в канадской провинции Британская Колумбия после массового ДТП 40 человек попали в больницу. Семь человек – в очень тяжелом состоянии. Еще 70 человек были доставлены в пункты обогрева.

Ранее при массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы
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