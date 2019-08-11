В Камбодже мужчина на 4 дня застрял в скале из-за гуано

На горе Чакрай спасли камбоджийца, который несколько дней провел в ущелье

Фото: пресс-служба полиции Камбоджи

На этой неделе в Камбодже спасли мужчину, который четыре дня провел в узком ущелье в абсолютном одиночестве.

В прошлое воскресенье 28-летний Сум Бора отправился к горе Чакрай за гуано – экскрементами летучих мышей, которые используются как удобрение в сельском хозяйстве.

Как пишет Khmer Times, мужчина уронил факел в отверстие между двумя скалами, он спустился, чтобы его достать, но выбраться уже не смог, потому что застрял.

Обнаружили мужчину только через несколько дней. Сума нашел его друг, который тоже отправился за гуано.

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Впоследствии к месту событий прилетел вертолет элитного отряда спасателей. Им пришлось частично разрушить скалы, чтобы достать мужчину из "ловушки".

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"Я уже потерял надежду на то, что выживу. Если бы у меня был нож, я бы просто покончил с собой", – цитирует господина Бору.

После удачного спасения мужчину госпитализировали с травмами головы, коленей и грудной клетки, а премьер-министра Хун Сена Камбоджи пожертвовал его семье 2,5 тыс. долларов.

Для предотвращения подобных случаев в будущем подход к горе Чакрай пока перекрыли.

Напомним, ранее в этом году британских спасателей в городе Ноттингем вызвали на детскую площадку для помощи мужчине, который застрял в одной из качелей.

В известном американском национальном парке Маунт-Рейнир в штате Вашингтон спасли четырех альпинистов: из-за сильного ветра спустя несколько дней после восхождение на гору Рейнир мужчины были вынуждены остановиться и призвать на помощь спасателей.

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