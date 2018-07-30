В Камеруне из горящей тюрьмы сбежали 160 заключенных

Сегодня, 07:19

Побег удался после прорыва через тюремные ворота

Фото: AFP
Фото: AFP

В Северо-Западном регионе Камеруна около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы после того, как сумели прорваться через тюремные ворота и поджечь здание. Об этом сообщает издание L'express.

По словам префекта департамента Нго-Кетунджиа Уильяма Эмвуту Мбиты, побег был совершен в ночь на 29 июля, а в его осуществлении помогла вооруженная группа. На данный момент ведется операция по поимке беглецов. Такой массовый побег заключенных удался впервые с конца 2016 года.

Стоит отметить, что Камерун считается одной из самых стабильных стран Африки, но за последний год выступающие за отделение англоязычной части страны сепаратисты усилили свое влияние, и с октября 2017 года периодически вступают в вооруженные столкновения с правительственной армией.

Кроме того, на севере страны действует нигерийская террористическая группировка "Боко харам", присягнувшая на верность "Исламскому государству".

Напомним, 23 июля в Житомирской области из колонии сбежал мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений.

А перед этим из колонии в Одесской области сбежали сразу трое заключенных. Для этого они проломили стену овощехранилища. Двое из них осуждены за кражи, а еще один – за изнасилование.

Позже двоих преступников  задержали, когда один из них прятался за надгробиями еврейского кладбища, а другого в темноте помог найти тепловизор.
Камерун, поджог, тюрьма, побег

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