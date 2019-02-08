В Камеруне военные расстреляли на рынке 15 человек

Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие

Фото из открытых источников.

В Камеруне военные расстреляли на рынке 15 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cd9/07c/5c5cd907c9a87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cd9/07c/5c5cd907c9a87.jpg 2019-02-08T03:19:19+02:00 Другие страны Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие

Около 15 человек погибли и еще несколько получили ранения в среду в одном из неспокойных англоязычных регионов на юго-западе Камеруна. Об этом сообщает Xinhuanet.

Местный житель сообщил корреспонденту издания, что видел 15 тел мужчин и женщин. Все они были расстреляны на рынке.

Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие. Правительство заявило, что люди погибли при столкновении между военными и вооруженными сепаратистами.

Военные пока не комментировали случившееся.

Ранее мы писали, что в Камеруне из горящей тюрьмы сбежали 160 заключенных. Побег удался после прорыва через тюремные ворота.

В 2016 году на рынке в Камеруна прогремело 4 взрыва, десятки человек погибли. Жертвами теракта стали не менее 25 человек.

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