В Камеруне военные расстреляли на рынке 15 человек
Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие
Около 15 человек погибли и еще несколько получили ранения в среду в одном из неспокойных англоязычных регионов на юго-западе Камеруна. Об этом сообщает Xinhuanet.
Местный житель сообщил корреспонденту издания, что видел 15 тел мужчин и женщин. Все они были расстреляны на рынке.
Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие. Правительство заявило, что люди погибли при столкновении между военными и вооруженными сепаратистами.
Военные пока не комментировали случившееся.
Ранее мы писали, что в Камеруне из горящей тюрьмы сбежали 160 заключенных. Побег удался после прорыва через тюремные ворота.
В 2016 году на рынке в Камеруна прогремело 4 взрыва, десятки человек погибли. Жертвами теракта стали не менее 25 человек.
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