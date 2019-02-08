Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Камеруне военные расстреляли на рынке 15 человек

Сегодня, 03:19

Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Камеруне военные расстреляли на рынке 15 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cd9/07c/5c5cd907c9a87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cd9/07c/5c5cd907c9a87.jpg Другие страны Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие

Около 15 человек погибли и еще несколько получили ранения в среду в одном из неспокойных англоязычных регионов на юго-западе Камеруна. Об этом сообщает Xinhuanet.

Местный житель сообщил корреспонденту издания, что видел 15 тел мужчин и женщин. Все они были расстреляны на рынке.

Местные жители утверждают, что погибших расстреляли правительственные военнослужащие. Правительство заявило, что люди погибли при столкновении между военными и вооруженными сепаратистами.

Военные пока не комментировали случившееся.

Ранее мы писали, что в Камеруне из горящей тюрьмы сбежали 160 заключенных. Побег удался после прорыва через тюремные ворота.

В 2016 году на рынке в Камеруна прогремело 4 взрыва, десятки человек погибли. Жертвами теракта стали не менее 25 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Камерун, расстрел

Вы сейчас просматриваете новость " В Камеруне военные расстреляли на рынке 15 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаеве под судом расстреляли двух человек

30 января, 16:10

В результате нападения женщина погибла на месте, а мужчина умер по дороге в больницу

Расстрел школы в России: появились новые подробности

25 января, 16:29

Стрелявшему старшекласснику вменяют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной