В Канада пумы два раза атаковали детей на протяжении недели

От серьезных травм одного ребенка спасло оперативное вмешательство взрослых

Фото: Pixabay

В Канада пумы два раза атаковали детей на протяжении недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3d3/3e6/5ca3d33e6916c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3d3/3e6/5ca3d33e6916c.jpg 2019-04-03T00:27:51+03:00 Другие страны От серьезных травм одного ребенка спасло оперативное вмешательство взрослых

На протяжении недели в Канаде зафиксировано два случая нападения пумы на детей. 29 марта четырехлетний ребенок был госпитализирован после нападения двух пум на канадском острове Ванкувер в городе Лэйк-Ковичан. Инцидент произошел вечером в городском парке, когда мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. Ребенок получил рваные раны головы, шеи и рук.

Второй случай произошел также 29 марта в этом же городе, но известно о нем стало только сейчас. Хищник забрался на задний двор жилого дома, где играл 7-летний мальчик и набросился на ребенка. От серьезных травм его спасло оперативное вмешательство взрослых.

Сотрудники ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона позже обнаружили трех пум и застрелили животных. Как отметил представитель ведомства Скотт Норрис, пумы были сильно истощены и "видимо, из-за плохого питания решили сделать то, что обычно не характерно для их поведения".

Напомним, в китайском уезде Сичуань, провинция Хэнань, цирковой тигр напал на пожилого мужчину.

А в американском городе Колуза (штат Калифорния) пума запрыгнула в окно жилого дома и упала в кровать со спящей женщиной.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.