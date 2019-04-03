В Канада пумы два раза атаковали детей на протяжении недели
От серьезных травм одного ребенка спасло оперативное вмешательство взрослых
На протяжении недели в Канаде зафиксировано два случая нападения пумы на детей. 29 марта четырехлетний ребенок был госпитализирован после нападения двух пум на канадском острове Ванкувер в городе Лэйк-Ковичан. Инцидент произошел вечером в городском парке, когда мальчик находился под присмотром несовершеннолетней девочки. Ребенок получил рваные раны головы, шеи и рук.
Второй случай произошел также 29 марта в этом же городе, но известно о нем стало только сейчас. Хищник забрался на задний двор жилого дома, где играл 7-летний мальчик и набросился на ребенка. От серьезных травм его спасло оперативное вмешательство взрослых.
Сотрудники ведомства по вопросам охраны окружающей среды региона позже обнаружили трех пум и застрелили животных. Как отметил представитель ведомства Скотт Норрис, пумы были сильно истощены и "видимо, из-за плохого питания решили сделать то, что обычно не характерно для их поведения".
Напомним, в китайском уезде Сичуань, провинция Хэнань, цирковой тигр напал на пожилого мужчину.
А в американском городе Колуза (штат Калифорния) пума запрыгнула в окно жилого дома и упала в кровать со спящей женщиной.
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