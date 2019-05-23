В Канаде 11 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом
В момент аварии в салоне находились 23 ребенка
Двенадцать человек, среди них 11 детей, получили ранения в результате аварии с участием школьного автобуса в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта). Об этом в четверг сообщил телеканал Си-би-си.
Инцидент произошел на одной из автотрасс на юго-западе города, когда водитель по неустановленной пока причине съехал с дороги и врезался в стену-ограждение. В момент аварии в салоне находились 23 ребенка. В результате водитель и 11 детей были госпитализированы, у двоих школьников диагностированы переломы. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.
На месте ЧП работает полиция. Частично перекрыто движение автотранспорта.
Сегодня сообщалось, что в Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. Четверо пассажиров пострадали, один человек погиб.
Напомним, как минимум один человек стал жертвой и еще несколько пострадали в результате дорожной аварии, в которую попал автобус в Италии.
Также мы писали, что в Перу вспыхнул автобус с пассажирами: 20 человек погибли.
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