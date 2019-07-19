В Канаде арестован один из самых опасных преступников в мире
Операция против клана Ндрангета стала крупнейшей в истории провинции Онтарио
Канадская полиция задержала девятерых членов итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" и арестовала их имущества на 27 млн. долларов.
За последние три дня в региональном муниципалитете Йорк правоохранители провели обыски в полсотни кафе, офисов и частных имений, связанных с незаконной деятельностью Анджело Фиглиомне и его соратников.
Мужчину считают главарем "Ндрангета", одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире.
Фиглиомне и восьмерых его подельников подозревают в отмывании денег, мошенничестве и организации преступной группировки.
Среди изъятого – более двух десятков элитных автомобилей, в том числе пять Ferrari. Стоимость одной из машин оценивается в 700 тыс. долларов.
Данную операцию уже прозвали крупнейшей в истории провинции Онтарио, где находится Йорк.
Напомним, что в Италии, на родине мафии, также активно борются с этими преступниками. Например, в марте в Неаполе был арестован босс итальянской мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро.
А вот в США с ними борются сами же мафиози – весной неизвестные убили бывшего главаря клана Гамбино Франческо Кали. Мужчину расстреляли на пороге собственного дома в престижном районе Тодт-Хилл.
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