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В Канаде число умерших из-за коронавируса перевалило за тысячу

16 апреля, 01:08

Елена Кузьмич

Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут

Число умерших в результате заражения новым коронавирусом в Канаде достигло 1 006 человек. Об этом заявил телеканал CTV.

По данным его источников, количество заразившихся в стране за все время пандемии превысило 28,2 тыс. человек, свыше 8,9 тыс. из них вылечились. Больше всего жертв в провинции Квебек — 487 человек.

Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

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9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо озвучил прогноз правительства, что пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что в Канаде вторые сутки подряд наблюдаются темпы роста числа зараженных коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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