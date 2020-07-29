Українська
$ 27,69
32,45
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Канаде число вылечившихся от коронавируса перевалило за 100 тысяч человек

29 июля, 04:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Число инфицированных коронавирусом в Канаде за последние сутки возросло на 397

Свыше 100 тысяч жителей Канады, ранее заразившихся новым коронавирусом, полностью вылечились. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

Реклама

За последние сутки отмечено около 200 случаев выздоровления, таким образом общее число излечившихся сейчас составляет 100 134.

Число инфицированных коронавирусом в Канаде за последние сутки возросло на 397 — до 114 994. В общей сложности в стране зарегистрировано 8 912 летальных исходов, за последние сутки скончались еще 11 пациентов. Ранее в ведомстве констатировали, что свыше 90% умерших — люди старше 60 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (58 897) и Онтарио (38 910). Тестирование на коронавирус прошли почти 3,9 млн человек.

В тренде
Борис Джонсон предупредил Европу об угрозе второй волны коронавируса

29 июня премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Как подчеркнул премьер, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

Реклама

Напомним, что в США стартовал третий этап испытания вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада выздоровление коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19Другие страны
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на ДонбассеДругие страны
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с Россией
Конкурентка Лукашенко выступила за прекращение союзничества Беларуси с РоссиейДругие страны
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фото
На кладбище увидели учителя, похороненного четыре месяца назад: фотоFun
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять