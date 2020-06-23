В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

В Канаде, которая может отменить визы для украинцев, число заразившихся коронавирусом возросло до 101,3 тыс. человек, свыше 8,4 тыс. умерли с начала пандемии.

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Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, подчеркнув, что в последние дни отмечается значительное замедление прироста числа инфицированных, а также количество скончавшихся.

Так, в наиболее пострадавшей от коронавируса провинции Квебек, зафиксировано около 54,8 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио прирост количества заболевших за последние пять дней практически остановился. Всего на данный момент там выявлено 33,5 тыс. инфицированных. Такая же ситуация в западных провинциях Альберта и Британская Колумбия. Там число заболевших сохраняется на уровне 7,7 и 2,8 тыс. соответственно.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии – около 5,4 тыс. и более 2,6 тыс. соответственно. В Квебеке продолжает наблюдаться небольшой прирост смертности от опасной инфекции

Между тем, в северных регионах Канады, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

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Тестирование на коронавирус прошли более 2,4 млн канадцев, из которых у 2,3 млн был негативный результат. Выздоровели от заболевания почти 64 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что первая волна массового заражения завершится в конце лета.

Ранее сообщалось, что 190 тысяч канадцев вернут выплаченные из-за коронавируса пособия.

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