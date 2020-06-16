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В Канаде число зараженных коронавирусом достигло почти 100 тысяч человек

16 июня, 06:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В мае в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило количество инфицированных

Число инфицированных коронавирусом в Канаде, которая может отменить визы для украинцев, возросло за сутки на 360, до 99 147 человек. Об этом информирует министерство здравоохранения страны.

Ранее власти информировали о 377 случаях инфицирования. С начала пандемии в стране зарегистрировано 8 175 летальных исходов. Свыше 90% умерших были в возрасте старше 60 лет.

11 мая в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило количество инфицированных. Всего полностью вылечились уже более 61 тыс. человек.

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Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (54 054) и Онтарио (32 370). Тестирование на коронавирус прошли свыше 2,1 млн человек.

Премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства заявлял, что первая волна массового заражения завершится в конце лета.

Ранее сообщалось, что 190 тысяч канадцев вернут выплаченные из-за коронавируса пособия.

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Канада жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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