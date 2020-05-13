В Канаде число зараженных коронавирусом перевалило за 70 тысяч

Тестирование на коронавирус в Канаде прошли почти 1,146 миллиона человек

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады, которая ранее находилась на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией, возросло до 70,3 тысячи человек, 5 049 умерли с начала новой пневмонии.

Об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Причем за неделю количество инфицированных увеличилось на более чем 7,8 тысячи, скончавшихся – на 900 человек.

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Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 миллиона человек, начался в начале апреля 2020 года. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тысячи инфицированных COVID-19.

Заметим, что тестирование на коронавирус прошли почти 1,146 миллиона человек, из которых более миллиона дали негативный результат.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

Пока единственная административная единица Канады, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, – это северная территория Нунавут.

Также в последнее время не зафиксировано ни одного заболевания в маленькой атлантической провинции Остров Принца Эдварда, а также в Северо-Западных территориях и приграничной с Аляской территории Юкон.

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В начале мая мы сообщали о том, что в Канаде замедлилась динамика заражения коронавирусом.

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