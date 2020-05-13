В Канаде число зараженных коронавирусом перевалило за 70 тысяч

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады, которая ранее находилась на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией, возросло до 70,3 тысячи человек, 5 049 умерли с начала новой пневмонии.
Об этом заявило министерство здравоохранения страны.
Причем за неделю количество инфицированных увеличилось на более чем 7,8 тысячи, скончавшихся – на 900 человек.
Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 миллиона человек, начался в начале апреля 2020 года. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тысячи инфицированных COVID-19.
Заметим, что тестирование на коронавирус прошли почти 1,146 миллиона человек, из которых более миллиона дали негативный результат.
Пока единственная административная единица Канады, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, – это северная территория Нунавут.
Также в последнее время не зафиксировано ни одного заболевания в маленькой атлантической провинции Остров Принца Эдварда, а также в Северо-Западных территориях и приграничной с Аляской территории Юкон.
В начале мая мы сообщали о том, что в Канаде замедлилась динамика заражения коронавирусом.
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