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В Канаде число зараженных коронавирусом перевалило за 91 тысячу

2 июня, 05:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В мае в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило число инфицированных

Число заражение коронавирусом в Канаде выросло за сутки на 758 и достигло 91 705. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Ранее власти сообщали о 757 заразившихся. За время пандемии в Канаде умерли 7 326 пациентов с коронавирусом, выздоровели 49 726 человек.

11 мая в Канаде общее число выздоровевших впервые превысило число инфицированных, и эта тенденция сохраняется.

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Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (51 354), Онтарио (28 263) и Альберта (7 044). Тест на коронавирус прошли почти 1,7 млн человек.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией.

Но потом Трюдо заявил, что Канада активно готовятся ко второй волне COVID-19. Страна закупает большие партии защитных средств и наращивает собственное производство. Глава канадского правительства отметил, что страна нарастила объемы закупок снаряжения за рубежом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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