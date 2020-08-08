В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 119 тысяч

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января

Число инфицированных коронавирусом в Канаде за сутки возросло на 424, до 118 985. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

Реклама

Ранее в Минздраве сообщили, что свыше 90% умерших — люди старше 60 лет. Полностью вылечились почти 103,5 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (60 241) и Онтарио (39 897). Тестирование на коронавирус прошли более 4,3 млн человек.

29 июня премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Как подчеркнул премьер, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки коронавирусом заразилось более 500 людей.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама