Українська
$ 27,68
32,8
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 119 тысяч

8 августа, 03:21

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января

Число инфицированных коронавирусом в Канаде за сутки возросло на 424, до 118 985. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

Реклама

Ранее в Минздраве сообщили, что свыше 90% умерших — люди старше 60 лет. Полностью вылечились почти 103,5 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (60 241) и Онтарио (39 897). Тестирование на коронавирус прошли более 4,3 млн человек.

В тренде
Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

29 июня премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала. По его словам, страна готова к возможной второй волне пандемии. Как подчеркнул премьер, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки коронавирусом заразилось более 500 людей.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять