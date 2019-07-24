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В Канаде два школьных автобуса с детьми попали в аварию, есть пострадавшие

24 июля, 00:33

Медики заверили, что никто из участников ДТП чудом не получил серьезных травм

Фото: Укринформ

Полсотни детей попали в больницу после того, как два школьных автобуса попали в аварию в Канаде.

ДТП произошло вблизи Монреаля, – пишет Укринформ.

По информации правоохранителей, группа детей в возрасте от 7 до 12 лет ехала из летнего лагеря двумя автобусами, когда автомобиль перед первым автобусом внезапно остановился и спровоцировал столкновение, в результате которого транспортные средства загорелись. На спасение детей сразу бросились работники расположенных рядом с трассой предприятий. До прибытия спасателей всех пострадавших извлекли из искореженных автобусов и разместили в здании соседнего автосалона.

Медики заверили, что никто из участников ДТП чудом не получил серьезных травм, однако все 69 пострадавших были доставили в больницы для обследования.

Оба автобуса были полностью уничтожены огнем и не подлежат восстановлению. Уже началось расследование причин инцидента.

Напомним, недавно в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

Также мы сообщали. что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

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Тег автобус, авария, ДТП, пожар, школьники, потерпевший

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Источник:

Укринформ

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