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В Канаде двое медведей устроили "разборки" на трассе

25 сентября, 03:12

Хищники вначале рычали друг на друга, а потом начали мериться силами

В канадской провинции Британская Колумбия сняли на видео двоих медведей гризли, которые устроили разборки на шоссе.

На кадрах ролика видно, как хищники вначале грозно рычат друг на друга, а потом поднимаются на задние лапы и начинают драку. За несколько дней ролик собрал почти два с половиной миллиона просмотров.

Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

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Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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Канада медведи гризли

Источник: Сегодня

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