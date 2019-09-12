В Канаде фура взлетела в воздух и приземлилась на крышу дома: видео

Последствия аварии снял видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей

В Канаде, где ранее столкнулись 70 автомобилей, произошло новое ДТП. В канадском городе Олбани огромный грузовик с прицепом подбросило в воздух с такой силой, что он приземлился на дом на обочине.

Последствия аварии снял на видеорегистратор один из проезжавших мимо автомобилей.

Машина была пустой, поэтому крыша выдержала ее вес. ДТП, скорее всего, произошло из-за разрыва шины.

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В результате происшествия никто не пострадал. Хозяев дома не было, а шоферы и пассажиры отделались испугом.

Ранее сообщалось, что на севере Канады произошла крупная дорожная авария – на Трансканадской магистрали в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор столкнулось 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.

В результате ДТП были госпитализировали шесть человек, из которых двое – с серьезными травмами. Информации о погибших не поступало.

По факту случившегося было начато расследование, однако спасатели утверждают, что дорожное происшествие вызвали гололед и практически нулевая видимость из-за снегопада.

После случившегося аварийные службы отбуксировали поврежденные автомобили. .

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