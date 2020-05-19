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В Канаде количество зараженных коронавирусом снизилось до показателей прошлого месяца

19 мая, 05:06

Елена Кузьмич

Таких низких показателей в стране не было с 13 апреля

В Канаде, где сохраняется позитивная тенденция о том, что количество выздоровевших впервые превышает число болеющих из-за коронавируса, число зараженных новой пневмонией выросло за сутки на 1 070 и достигло 78 072. Об этом заявил Минздрав.

Таких низких показателей в стране не было с 13 апреля, когда за сутки выявили 1 064 новых заразившихся. 17 мая эта цифра составляла 1 138.

11 мая в Канаде количество выздоровевших впервые превысило число болеющих. По состоянию на 18 мая в стране 39 228 ранее инфицированных уже полностью вылечились.

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Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов, но больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (43 627), Онтарио (22 957) и Альберта (6 683). Тест на наличие коронавируса в стране прошли свыше 1,3 млн человек, 5 842 инфицированных умерли.

28 апреля премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он со ссылкой на прогнозы правительства говорил о том, что пик распространения коронавируса в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

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Канада жертвы заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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