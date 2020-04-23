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В Канаде коронавирусом заразилось почти 40 тысяч человек

23 апреля, 01:52

Елена Кузьмич

Речь пока идет о 1 871 летальном исходе

Число умерших в результате заражения новым коронавирусом в Канаде достигло 2 023 человек. Об этом сообщил телеканал CBC.

Количество заразившихся в стране за все время пандемии составляет 39,8 тыс. человек, 13,9 тыс. из них уже вылечились. Согласно официальным данным Минздрава Канады, речь пока идет о 1 871 летальном исходе.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

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9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Ранее мы писали о том, как изменилась Канада из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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