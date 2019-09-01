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В Канаде на авиашоу упал самолет, есть погибшие

1 сентября, 12:35

В результате крушения погиб пилот воздушного судна

/ Фото: Pixabay

В Канаде во время авиашоу упал учебный самолет с винтовым приводом. В результате крушения один человек погиб. Об этом сообщает CTV.

По информации ведомства, в городе Смит на ярмарке два самолета выполняли воздушные маневры. В это время один из них исчез из поля зрения, о нем никто не слышал в течение часа.

Вскоре в восточной части города нашли обломки самолета. В результате авиакатастрофы погиб пилот. Погибшим оказался 40-летний местный житель.

Также известно, что разбился учебный самолет с винтовым приводом Nanchang CJ-6.

Напомним, в августе на кукурузное поле в Московской области совершил аварийную посадку летевший из Москвы в оккупированный Симферополь лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии".

Кроме того, сообщалось, что во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В аварии погибло четыре члена экипажа. На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ровенской области.

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Канада самолет авиашоу разбился пилот крушение самолета

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