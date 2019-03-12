В Канаде не будут отказываться от использования Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Три канадские авиакомпании используют Boeing 737 Max 8

Фото: AFP

В Канаде не будут отказываться от использования Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/507/528/5c8507528f23c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/507/528/5c8507528f23c.jpg 2019-03-12T02:32:00+02:00 Другие страны Три канадские авиакомпании используют Boeing 737 Max 8

В Канаде авиакомпании не будут отказываться от использования самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения лайнера в Эфиопии.

"Я бы без колебаний сейчас полетел на таком типе самолета", – заявил канадский министр транспорта Марк Гарно.

По его словам, говорить об отказе от эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 пока преждевременно.

Он добавил, что эти самолеты имеют миллионы часов полетов.

Три канадские авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют более 40 самолетом марки Boeing 737 Max 8.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.