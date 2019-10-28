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В Канаде небольшой самолет рухнул в озеро

28 октября, 03:25

Самолет задел дерево, после чего упал в воду

Фото: А. Миронов

Фото: А. Миронов

Три человека пропали без вести в результате падения небольшого самолета в озеро в провинции Манитоба. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел примерно в 280 км к северо-востоку от Виннипега – столицы региона. По свидетельству очевидцев, самолет задел дерево, после чего упал в воду. На борту находились три человека.

Спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Идут поиски находившихся в самолете людей. К поискам привлечены аквалангисты.

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Ранее учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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Канада крушение самолет озеро

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