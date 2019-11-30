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В Канаде неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на прохожих: видео

30 ноября, 09:29

Пожарную машину угнали, когда она прибыла на вызов об аварии на шоссе Хендерсон

Фото: Melody Magaton

Фото: Melody Magaton

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В Канаде, где ранее похититель угнал самолет, неизвестный похитил пожарную машину и пытался наехать на людей, в центральном парке Виннипега. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, неизвестный угнал пожарную машину и отправился на ней до торгового центра, после чего свернул в Центральный парк и попытался наехать на прохожих. Угнанную пожарную машину преследовали более 10 автомобилей, пока она не сломалась и остановилась на проспекте Ассинибойн.

Как заявили в местной полиции, происшествие не рассматривается как террористический акт. Пожарную машину угнали, когда она прибыла на вызов об аварии на шоссе Хендерсон, где произошло столкновение кареты скорой помощи и легковогого автомобиля.

Напомним, в британской столице произошла атака на прохожих – мужчина набросился на людей с ножом. Инцидент случился днем 29 ноября на Лондонском мосту.

После прибытия полиции на место событий началась перестрелка. Подозреваемый погиб.

По данным BBC, нападение было внезапным и у спецслужб не было разведданных об этом. Полиция допускает, что случившееся было терактом, но обстоятельства инцидента остаются до конца не выясненными.

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Канада угон пожарная машина

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