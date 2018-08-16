В Канаде от лесных пожаров небо изменило цвет

По всему региону зафиксировали более полтысячи очагов возгорания

Канадское небо – изменило цвет с голубого на желто-горячий. Таким видят его жители одной из провинций из-за масштабных лесных пожаров.

По всему региону – зафиксировали более полтысячи очагов возгорания. Пожарные службы выкладываются на полную, однако пока побороть стихию не могут. Власти признают: много домов – под угрозой возгорания. А их жители – ожидают эвакуации. В целом оставить дома готовятся почти 19 000 человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в Греции, который уже унесли жизни более 90 человек, по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, оказалась халатность, а не умышленный поджог, как заявляют чиновники.

Расследование в Дау Педели, где начался лесной пожар, свидетельствует о том, что его причиной, скорее всего, стала халатность местного жителя, который зажег костер из дров и веток.

Напомним. заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас заявил, что лесные пожары могли быть вызваны умышленными поджогами.

Как сообщалось, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.